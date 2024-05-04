В Никополе из-за российского обстрела ранена женщина, возник пожар в частной застройке

российские войска в очередной раз атаковали город Никополь в Днепропетровской области. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

Детали

В результате российского удара возникло возгорание в жилом секторе.

По прибытию пожарные установили, что в результате обстрела горит хозяйственная постройка, гараж и легковой автомобиль на общей площади 100 квадратных метров.

Также из-за обстрела пострадала 58-летняя женщина. Сотрудники Службы спасения доставили ее в больницу.

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