На Днепропетровщине сбили 5 дронов, есть раненые и разрушения

В ночь на 4 мая в Павлоградском районе Днепропетровщины сбили 5 российских дронов, есть раненые и разрушения. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Два человека ранены, оба в больнице, в состоянии средней тяжести.

Был поврежден объект критической инфраструктуры и три дома. Вспыхнул пожар, его потушили.

Вечером и ночью также было пять атак на Никопольщину. Повреждены коммунальное предприятие, лицей, две многоэтажки, банк, линия электропередач. Есть поражения объектов критической инфраструктуры.

Погибших и раненых нет.

Утро в Никопольском районе началось с обстрела. Оккупанты попали по Мировской громаде. Загорелась агрофирма. Информацию уточняют.

Захватчики сегодня более 10 раз обстреливали Днепропетровщину, есть раненый в Никопольской громаде