Захватчики сегодня более 10 раз обстреливали Днепропетровщину, есть раненый в Никопольской громаде

Из-за очередной вражеской атаки, в Никопольской громаде пострадал 44-летний мужчина, - у него осколочное ранение, состояние средней тяжести. Об этом передает пресс-служба главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, сообщает УНН.

В течение дня российская армия целилась по району 11 раз - дронами-камикадзе и артиллерией. Содрогались Никополь, Мировская и Покровская сельская громады. На Никопольщине пострадал 44-летний мужчина. У него осколочное ранение. Госпитализирован в состоянии средней тяжести - передает глава Днепропетровской ОГА.

Сообщается, что в результате российского обстрела, повреждены:

13 частных домов,

5 хозяйственных построек,



медучреждение,



авто и линии электропередач.



Напомним,

В Днепропетровской области российские войска накануне вечером нанесли ракетный удар по Криворожскому району, вызвав пожар, который был потушен, а также с вечера ударили по Никополю и двум громадам из артиллерии и беспилотниками, сообщил в пятницу председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.