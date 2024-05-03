Загарбники сьогодні понад 10 разів обстрілювали Дніпропетровщину, є поранений у Нікопольській громаді
Київ • УНН
44-річний чоловік отримав осколкові поранення у Нікополі після того, як російські війська сьогодні понад 10 разів обстріляли Дніпропетровську область, пошкодивши 13 будинків, 5 господарських будівель, медичний заклад, автомобіль та лінії електропередач.
Через чергову ворожу атаку, у Нікопольській громаді постраждав 44-річний чоловік, - у нього осколкове поранення, стан середньої тяжкості. Про це передає пресслужба очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, повідомляє УНН.
Протягом дня російська армія цілила по району 11 разів – дронами-камікадзе та артилерією. Здригалися Нікополь, Мирівська і Покровська сільська громади. На Нікопольщину постраждав 44-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості
Повідомляється, що внаслідок російського обстрілу, пошкоджено:
- 13 приватних будинків,
- 5 господарських споруд,
- медзаклад,
- авто і лінії електропередач.
Нагадаємо
У Дніпропетровській області російські війська напередодні ввечері завдали ракетного удару по Криворізькому району, спричинивши пожежу, яку вгамували, а також з вечора вдарили по Нікополю та двох громадах з артилерії та безпілотниками, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.