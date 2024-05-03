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На Дніпропетровщині ворог надвечір завдав ракетного удару по Криворіжжю, уночі бив по Нікопольщині

На Дніпропетровщині ворог надвечір завдав ракетного удару по Криворіжжю, уночі бив по Нікопольщині

Київ • УНН

 • 21171 перегляди

Російські війська завдали ракетного удару по Криворізькому району Дніпропетровської області, спричинивши пожежу, а також обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади з артилерії та безпілотників, але про жертви не повідомлялося.

У Дніпропетровській області російські війська напередодні ввечері завдали ракетного удару по Криворізькому району, спричинивши пожежу, яку вгамували, а також з вечора вдарили по Нікополю та двох громадах з артилерії та безпілотниками, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Вчора надвечір ворог завдав ракетного удару по Криворізькому району. Виникла пожежа, яку рятувальники вгамували. Минулося без жертв

- повідомив Лисак у Telegram.

Продовжувалися, з його слів, і ворожі атаки на Нікопольщину.

"Спершу ввечері агресор поцілив дроном-камікадзе по райцентру. Потім з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. На ранок під ударом знову опинився Нікополь. А ще –  Марганецька громада. Окупанти застосовували безпілотники. Люди не постраждали", - зазначив Лисак.

Українські ППО збили ворожий безпілотник над Криворізьким районом02.05.24, 19:35 • 21330 переглядiв

Юлія Шрамко

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