На Дніпропетровщині ворог надвечір завдав ракетного удару по Криворіжжю, уночі бив по Нікопольщині
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетного удару по Криворізькому району Дніпропетровської області, спричинивши пожежу, а також обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади з артилерії та безпілотників, але про жертви не повідомлялося.
У Дніпропетровській області російські війська напередодні ввечері завдали ракетного удару по Криворізькому району, спричинивши пожежу, яку вгамували, а також з вечора вдарили по Нікополю та двох громадах з артилерії та безпілотниками, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Вчора надвечір ворог завдав ракетного удару по Криворізькому району. Виникла пожежа, яку рятувальники вгамували. Минулося без жертв
Продовжувалися, з його слів, і ворожі атаки на Нікопольщину.
"Спершу ввечері агресор поцілив дроном-камікадзе по райцентру. Потім з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. На ранок під ударом знову опинився Нікополь. А ще – Марганецька громада. Окупанти застосовували безпілотники. Люди не постраждали", - зазначив Лисак.
Українські ППО збили ворожий безпілотник над Криворізьким районом02.05.24, 19:35 • 21330 переглядiв