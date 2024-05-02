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Українські ППО збили ворожий безпілотник над Криворізьким районом

Українські ППО збили ворожий безпілотник над Криворізьким районом

Київ • УНН

 • 21330 перегляди

Українські сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник над Криворізьким районом Дніпропетровської області.

Українські військові збили ворожий безпілотник над Криворізьким районом. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

В області працювала ППО. Оборонці неба збили безпілотник над Криворізьким районом. За захист – дякую ПвК "Схід"! 

- повідомив Лисак.

У Кривому Розі пролунали вибухи - ЗМІ02.05.24, 18:40 • 27702 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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