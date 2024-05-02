Украинские ПВО сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом

Более чем в 100 раз за год увеличилось количество соискателей образования, которые перешли на украинский язык - Кремень

Количество учеников, обучающихся на негосударственном языке, уменьшилось с 455 000 до начала полномасштабного вторжения до всего 4 000 с начала вторжения, что означает более чем 100-кратное увеличение количества учеников, которые перешли на обучение на украинском языке за год.