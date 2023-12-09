В Кривом Роге прогремели взрывы - СМИ
Киев • УНН
В Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы. ВСУ предупреждали о потенциальных угрозах со стороны тактической авиации над Азовским морем.
Сегодня вечером, 9 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы. Об этом сообщает "Суспільне", информирует УНН.
Детали
В данный момент в Днепропетровской а также Николаевской, Херсонской, и Запорожской областях продолжается воздушная тревога.
Ранее в Воздушных Силах ВСУ сообщали об активности тактической авиации в акватории Азовского моря.
"Угроза применения авиационных средств поражения", - указали в ВС ВСУ.
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В Кривом Роге прогремели взрывы - СМИ
В Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы. ВСУ предупреждали о потенциальных угрозах со стороны тактической авиации над Азовским морем.
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