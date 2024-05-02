У Кривому Розі пролунали вибухи - ЗМІ

У Кривому Розі пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.

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За даними видання, у Кривому Розі вибухи лунали двічі. Із різницею, орієнтовно, в 10 хвилин.

У низці областей оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу балістичного озброєння з півдня.