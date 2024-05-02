У Кривому Розі пролунали вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
Вибухи пролунали в Кривому Розі з різницею приблизно в 10 хвилин. У низці областей оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу балістичних ракет з півдня в декількох регіонах.
У Кривому Розі пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Деталі
За даними видання, у Кривому Розі вибухи лунали двічі. Із різницею, орієнтовно, в 10 хвилин.
У низці областей оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу балістичного озброєння з півдня.