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У Кривому Розі пролунали вибухи - ЗМІ

У Кривому Розі пролунали вибухи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 27702 перегляди

Вибухи пролунали в Кривому Розі з різницею приблизно в 10 хвилин. У низці областей оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу балістичних ракет з півдня в декількох регіонах.

У Кривому Розі пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Деталі

За даними видання, у Кривому Розі вибухи лунали двічі. Із різницею, орієнтовно, в 10 хвилин.

У низці областей оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах  попередили про загрозу балістичного озброєння з півдня.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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