В Днепропетровской области враг вечером нанес ракетный удар по Криворожью, ночью бил по Никопольщине

В Днепропетровской области российские войска накануне вечером нанесли ракетный удар по Криворожскому району, вызвав пожар, который погасили, а также с вечера ударили по Никополю и двум громадам из артиллерии и беспилотниками, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Вчера вечером враг нанес ракетный удар по Криворожскому району. Возник пожар, который спасатели погасили. Прошло без жертв - сообщил Лысак в Telegram.

Продолжались, по его словам, и вражеские атаки на Никопольщину.

"Сначала вечером агрессор попал дроном-камикадзе по райцентру. Затем из тяжелой артиллерии обстрелял Червоногригорьевскую громаду. На утро под ударом снова оказался Никополь. А еще - Марганецкая громада. Оккупанты применяли беспилотники. Люди не пострадали", - отметил Лысак.

Украинские ПВО сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом