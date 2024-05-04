На Дніпропетровщині збили 5 дронів, є поранені й руйнування
Київ • УНН
5 російських безпілотників були збиті у Дніпропетровській області, що призвело до поранень, руйнувань інфраструктури та житлових будинків, а також пожежі.
У ніч на 4 травня у Павлоградському районі Дніпропетровщини збили 5 російських дронів, є поранені та руйнування. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.
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Двоє людей поранені, обоє в лікарні, в стані середньої тяжкості.
Був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та три хати. Спалахнула пожежа, її загасили.
Увечері та вночі також було п'ять атак на Нікопольщину. Понівечено комунальне підприємство, ліцей, дві багатоповерхівки, банк, лінію електропередач. Є ураження об'єктів критичної інфраструктури.
Загиблих і поранених немає.
Ранок в Нікопольському районі розпочався з обстрілу. Окупанти поцілили по Мирівській громаді. Зайнялася агрофірма. Інформацію уточнюють.
Загарбники сьогодні понад 10 разів обстрілювали Дніпропетровщину, є поранений у Нікопольській громаді03.05.24, 19:05 • 28052 перегляди