У Нікополі через російський обстріл поранена жінка, виникла пожежа в приватній забудові
Київ • УНН
російські війська атакували місто Нікополь у Дніпропетровській області, спричинивши пожежу в житловому секторі, в результаті якої згоріли господарські будівлі, гараж та автомобіль на площі понад 100 кв.м., постраждала 58-річна жінка, яку було госпіталізовано.
Російські війська вкотре атакували місто Нікополь у Дніпропетровській області. Про це повідомили в ДСНС, пише УНН.
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В результаті російського удару виникло займання в житловому секторі.
По прибуттю вогнеборці встановили, що унаслідок обстрілу горить господарча споруда, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 100 квадратних метрів.
Також через обстріл постраждала 58-річна жінка. Співробітники Служби порятунку доправили її до лікарні.
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