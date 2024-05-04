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У Нікополі через російський обстріл поранена жінка, виникла пожежа в приватній забудові

У Нікополі через російський обстріл поранена жінка, виникла пожежа в приватній забудові

Київ • УНН

 • 26884 перегляди

російські війська атакували місто Нікополь у Дніпропетровській області, спричинивши пожежу в житловому секторі, в результаті якої згоріли господарські будівлі, гараж та автомобіль на площі понад 100 кв.м., постраждала 58-річна жінка, яку було госпіталізовано.

Російські війська вкотре атакували місто Нікополь у Дніпропетровській області. Про це повідомили в ДСНС, пише УНН.

Деталі

В результаті російського удару виникло займання в житловому секторі.

По прибуттю вогнеборці встановили, що унаслідок обстрілу горить господарча споруда, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 100 квадратних метрів.

Також через обстріл постраждала 58-річна жінка. Співробітники Служби порятунку доправили її до лікарні.

На Дніпропетровщині збили 5 дронів, є поранені й руйнування04.05.24, 08:00 • 56170 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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