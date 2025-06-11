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В Национальном ботсаду Гришко в Киеве массово расцвели розы

Киев • УНН

 • 696 просмотра

В июне в ботсаду Гришко массово расцвели розы. Розарий является крупнейшим в Украине, где представлено 150 сортов роз.

В Национальном ботсаду Гришко в Киеве массово расцвели розы

Национальный ботанический сад имени Гришко каждый год в июне радует киевлян и гостей столицы необычным зрелищем: начинается массовое цветение роз, которым могут полюбоваться все желающие.

Невероятные фотографии цветов обнародовала Национальная академия наук Украины на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

Приглашаем киевлян и гостей города любоваться массовым цветением чайно-гибридных роз в розарии Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко!

- говорится в сообщении.

Стоит знать, что Розарий в ботсаду Гришко является крупнейшим в Украине. Он охватывает площадь 3,5 гектара.

Инвестиционный договор на застройку столичного ботсада Гришко будет расторгнут - КГВА17.01.25, 20:55 • 44078 просмотров

В настоящее время на этом участке расположены коллекционный питомник и экспозиционная часть.

В экспозиции представлено 23 вида шиповника и 150 сортов роз различных садовых групп, а именно: чайно-гибридные, вьющиеся, флорибунда, грандифлора, полианта, миниатюрные, почвопокровные и парковые.

Каждый желающий может посетить Розарий с июня по октябрь.

Маттиола - загадочная красавица среди цветов и ее роль в букетах27.09.23, 14:00 • 160935 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

КультураПогода и окружающая среда
Национальная академия наук Украины
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