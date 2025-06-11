В Национальном ботсаду Гришко в Киеве массово расцвели розы

Национальный ботанический сад имени Гришко каждый год в июне радует киевлян и гостей столицы необычным зрелищем: начинается массовое цветение роз, которым могут полюбоваться все желающие.

Невероятные фотографии цветов обнародовала Национальная академия наук Украины на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

Приглашаем киевлян и гостей города любоваться массовым цветением чайно-гибридных роз в розарии Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко! - говорится в сообщении.

Стоит знать, что Розарий в ботсаду Гришко является крупнейшим в Украине. Он охватывает площадь 3,5 гектара.

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В настоящее время на этом участке расположены коллекционный питомник и экспозиционная часть.

В экспозиции представлено 23 вида шиповника и 150 сортов роз различных садовых групп, а именно: чайно-гибридные, вьющиеся, флорибунда, грандифлора, полианта, миниатюрные, почвопокровные и парковые.

Каждый желающий может посетить Розарий с июня по октябрь.

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