Инвестиционный договор на застройку столичного ботсада Гришко будет расторгнут - КГВА
Киев • УНН
Национальный ботанический сад имени Гришко аннулирует инвестиционный договор, который позволял строительство на его территории. Решение принято после обращения главы КГГА и протестов громады.
Национальный ботанический сад имени Гришко расторгнет инвестиционный договор, который позволял возведение жилых и нежилых зданий на его территории. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.
Киевляне отстояли землю ботсада и уберегли зеленую территорию от застройщика. Это еще один пример того, как общество может эффективно влиять на жизнедеятельность города. В ответ на мое письмо-рекомендацию, Национальный ботанический сад имени Гришко подтвердил: инвестиционный договор, который вызвал столько возмущения среди горожан, будет расторгнут
Напомним
Землю Национального ботанического сада в Киеве несмотря на запрет передали под жилую застройку. Речь идет об участке по улице Садово-Ботанической (быв. Тимирязовской), 1.
Экологические прокуроры проверяют законность запланированного строительства в Национальном ботаническом саду имени Гришко и по результатам проверки дадут правовую оценку в соответствии с требованиями действующего законодательства.