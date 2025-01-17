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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инвестиционный договор на застройку столичного ботсада Гришко будет расторгнут - КГВА

Киев  •  УНН

 • 5814 просмотра

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Национальный ботанический сад имени Гришко аннулирует инвестиционный договор, который позволял строительство на его территории. Решение принято после обращения главы КГГА и протестов громады.

Национальный ботанический сад имени Гришко расторгнет инвестиционный договор, который позволял возведение жилых и нежилых зданий на его территории. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

Киевляне отстояли землю ботсада и уберегли зеленую территорию от застройщика. Это еще один пример того, как общество может эффективно влиять на жизнедеятельность города. В ответ на мое письмо-рекомендацию, Национальный ботанический сад имени Гришко подтвердил: инвестиционный договор, который вызвал столько возмущения среди горожан, будет расторгнут 

- сообщил Ткаченко.

Напомним

Землю Национального ботанического сада в Киеве несмотря на запрет передали под жилую застройку. Речь идет об участке по улице Садово-Ботанической (быв. Тимирязовской), 1.

Экологические прокуроры проверяют законность запланированного строительства в Национальном ботаническом саду имени Гришко и по результатам проверки дадут правовую оценку в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКиев
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