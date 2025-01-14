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Скандал із забудовою ботсаду Гришка: прокурори перевіряють законність запланованого будівництва

Скандал із забудовою ботсаду Гришка: прокурори перевіряють законність запланованого будівництва

Київ • УНН

 • 27423 перегляди

Екологічні прокурори розпочали перевірку законності інвестиційної угоди щодо забудови земель Ботсаду Гришка в Києві. Перевірка ініційована через суспільний резонанс та загрозу втрати цінних земель із унікальними видами рослин.

Екологічні прокурори перевіряють законність запланованого будівництва в Національному ботанічному саду імені Гришка і за результатами перевірки дадуть правову оцінку відповідно до вимог чинного законодавства. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора розпочали перевірку законності укладення інвестиційної угоди та намірів здійснити забудову заповідних земель Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка в Києві. Він займає одне з провідних місць серед найбільших ботанічних садів Європи

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами цієї перевірки буде надано правову оцінку відповідно до вимог чинного законодавства.

Також вказується, що ситуація щодо можливого будівництва на території ботсаду набула широкого розголосу і суспільного резонансу у державі, тому екологічними прокурорами невідкладно вжито заходів для того, щоб не допустити втрату особливо цінних земель та зберегти унікальні види рослин.

"Національний ботанічний сад імені Гришка загальнодержавного значення створений у 1935 році з метою проведення наукових досліджень, спрямованих на збереження, вивчення, акліматизації, розмноження рідкісних і типових видів місцевої і світової флори. Площа ботанічного саду сягає понад 129 га. На його території знаходяться дендрарій, колекція різноманітних квіткових рослин тощо. Здійснення діяльності, не пов’язаної з проведенням наукових досліджень, загрожує збереженню різноманітних колекцій флори, що не відповідає меті створення об’єкту природно-заповідного фонду", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо

Землю Національного ботанічного саду в Києві попри заборону передали під житлову забудову. Йдеться про ділянку по вулицю Садово-Ботанічній (кол. Тимірязівській), 1.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що звернеться до керівництва ботанічного саду ім. Гришка у Києві та Національної академії наук із рекомендацією негайно розірвати договір, що передбачає забудову ботанічного саду.

Павло Башинський

Павло Башинський

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