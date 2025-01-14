Скандал с застройкой ботсада Гришко: прокуроры проверяют законность запланированного строительства

Экологические прокуроры проверяют законность запланированного строительства в Национальном ботаническом саду имени Гришко и по результатам проверки дадут правовую оценку в соответствии с требованиями действующего законодательства. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора начали проверку законности заключения инвестиционного соглашения и намерений осуществить застройку заповедных земель Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко в Киеве. Он занимает одно из ведущих мест среди крупнейших ботанических садов Европы - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам этой проверки будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Также указывается, что ситуация относительно возможного строительства на территории ботсада получила широкую огласку и общественный резонанс в государстве, поэтому экологическими прокурорами безотлагательно приняты меры для того, чтобы не допустить потерю особо ценных земель и сохранить уникальные виды растений.

"Национальный ботанический сад имени Гришко общегосударственного значения создан в 1935 году с целью проведения научных исследований, направленных на сохранение, изучение, акклиматизацию, размножение редких и типичных видов местной и мировой флоры. Площадь ботанического сада достигает более 129 га. На его территории находятся дендрарий, коллекция разнообразных цветочных растений и тому подобное. Осуществление деятельности, не связанной с проведением научных исследований, угрожает сохранению различных коллекций флоры, что не соответствует цели создания объекта природно-заповедного фонда", - добавили в прокуратуре.

Напомним

Землю Национального ботанического сада в Киеве несмотря на запрет передали под жилую застройку. Речь идет об участке по улице Садово-Ботанической (быв. Тимирязовской), 1.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что обратится к руководству ботанического сада им. Гришко в Киеве и Национальной академии наук с рекомендацией немедленно расторгнуть договор, предусматривающий застройку ботанического сада.