Інвестиційний договір на забудову столичного ботсаду Гришка буде розірвано - КМВА

Національний ботанічний сад імені Гришка розірве інвестиційний договір, який дозволяв зведення житлових та нежитлових будівель на його території. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Кияни відстояли землю ботсаду та вберегли зелену територію від забудовника. Це ще один приклад того, як громада може ефективно впливати на життєдіяльність міста. У відповідь на мій лист-рекомендацію, Національний ботанічний сад імені Гришка підтвердив: інвестиційний договір, який викликав стільки обурення серед містян, буде розірвано - повідомив Ткаченко.

Нагадаємо

Землю Національного ботанічного саду в Києві попри заборону передали під житлову забудову. Йдеться про ділянку по вулицю Садово-Ботанічній (кол. Тимірязівській), 1.

Екологічні прокурори перевіряють законність запланованого будівництва в Національному ботанічному саду імені Гришка і за результатами перевірки дадуть правову оцінку відповідно до вимог чинного законодавства.