У Національному ботсаду Гришка у Києві масово розквітли троянди

Національний ботанічний сад імені Гришка кожного року у червні радує киян і гостей столиці незвичайним видовищем: розпочинається масове цвітіння троянд, на яке можуть помилуватися всі бажаючі.

Неймовірні світлини квітів оприлюднила Національна академія наук України на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.

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Запрошуємо киян і гостей міста милуватися масовим квітуванням чайно-гібридних троянд у розарії Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка! - говориться у повідомленні.

Варто знати, що Розарій у ботсаду Гришка є найбільшим в Україні. Він охоплює площу 3,5 гектара.

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Наразі на цій ділянці розташовані колекційний розсадник і експозиційна частина.

В експозиції представлено 23 види шипшини та 150 сортів троянд різних садових груп, а саме: чайно-гібридні, кучеряві, флорибунда, грандіфлора, поліанта, мініатюрні, ґрунтопокривні та паркові.

Кожен бажаючий може відвідати Розарій з червня до жовтня.

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