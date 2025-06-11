У Національному ботсаду Гришка у Києві масово розквітли троянди

$41.560.06
47.500.13
ukenru
“Неефективно та непрозоро”: політолог закликав до прозорого аудиту роботи АРМА та кадрових змін
Ексклюзив
13:57 • 6312 перегляди

“Неефективно та непрозоро”: політолог закликав до прозорого аудиту роботи АРМА та кадрових змін

Ексклюзив
12:47 • 18138 перегляди

Активізація комарів та мошок влітку: дерматолог про небезпеку укусів та що робити, якщо розчухав їх

Ексклюзив
12:09 • 25028 перегляди

Складно, трудомістко, але критично необхідно: як Україна підтримує техніку для фронту

Ексклюзив
11 червня, 07:03 • 39210 перегляди

"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)

Ексклюзив
11 червня, 07:00 • 63989 перегляди

Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки

Ексклюзив
11 червня, 06:29 • 105620 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу

Ексклюзив
10 червня, 17:49 • 64116 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

10 червня, 17:12 • 87181 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

10 червня, 16:42 • 61959 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

10 червня, 14:41 • 62354 перегляди

Що увійде в 18-й пакет санкцій ЄС проти росії: повний перелік

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.2м/с
59%
748мм
Популярнi новини

НАТО прагне включити кошти для України до нового цільового показника витрат - Bloomberg

11 червня, 06:12 • 57338 перегляди

Данія терміново закуповує наземні системи ППО на мільярди - Міноборони

11 червня, 06:47 • 53267 перегляди

Ілон Маск заявив, що шкодує про деякі свої дописи про Трампа

11 червня, 08:51 • 88149 перегляди

ЄС чекає важка битва за ухвалення 18-го пакету санкцій проти рф - FT

09:53 • 29245 перегляди

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11:05 • 54202 перегляди
Публікації

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11:05 • 54689 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив

11 червня, 06:29 • 105574 перегляди

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 100411 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 310623 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 296881 перегляди
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґевін Ньюсом

Ілон Маск

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

10 червня, 20:02 • 43801 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 53618 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 79645 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 61159 перегляди

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

10 червня, 11:04 • 95094 перегляди
Актуальне

Нью-Йорк таймс

Дія (сервіс)

Ту-95

Ту-22М

Ту-160

У Національному ботсаду Гришка у Києві масово розквітли троянди

Київ • УНН

 • 716 перегляди

У червні в ботсаду Гришка масово розквітли троянди. Розарій є найбільшим в Україні, де представлено 150 сортів троянд.

У Національному ботсаду Гришка у Києві масово розквітли троянди

Національний ботанічний сад імені Гришка кожного року у червні радує киян і гостей столиці незвичайним видовищем: розпочинається масове цвітіння троянд, на яке можуть помилуватися всі бажаючі.

Неймовірні світлини квітів оприлюднила Національна академія наук України на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.

Деталі

Запрошуємо киян і гостей міста милуватися масовим квітуванням чайно-гібридних троянд у розарії Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка!

- говориться у повідомленні.

Варто знати, що Розарій у ботсаду Гришка є найбільшим в Україні. Він охоплює площу 3,5 гектара.

Інвестиційний договір на забудову столичного ботсаду Гришка буде розірвано - КМВА17.01.25, 20:55 • 44078 переглядiв

Наразі на цій ділянці розташовані колекційний розсадник і експозиційна частина.

В експозиції представлено 23 види шипшини та 150 сортів троянд різних садових груп, а саме: чайно-гібридні, кучеряві, флорибунда, грандіфлора, поліанта, мініатюрні, ґрунтопокривні та паркові.

Кожен бажаючий може відвідати Розарій з червня до жовтня.

Матіола - загадкова красуня серед квітів та її роль в букетах27.09.23, 14:00 • 160935 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

КультураПогода та довкілля
Національна академія наук України
Facebook
Kyiv
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9