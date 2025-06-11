У Національному ботсаду Гришка у Києві масово розквітли троянди
Київ • УНН
У червні в ботсаду Гришка масово розквітли троянди. Розарій є найбільшим в Україні, де представлено 150 сортів троянд.
Національний ботанічний сад імені Гришка кожного року у червні радує киян і гостей столиці незвичайним видовищем: розпочинається масове цвітіння троянд, на яке можуть помилуватися всі бажаючі.
Неймовірні світлини квітів оприлюднила Національна академія наук України на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.
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Запрошуємо киян і гостей міста милуватися масовим квітуванням чайно-гібридних троянд у розарії Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка!
Варто знати, що Розарій у ботсаду Гришка є найбільшим в Україні. Він охоплює площу 3,5 гектара.
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Наразі на цій ділянці розташовані колекційний розсадник і експозиційна частина.
В експозиції представлено 23 види шипшини та 150 сортів троянд різних садових груп, а саме: чайно-гібридні, кучеряві, флорибунда, грандіфлора, поліанта, мініатюрні, ґрунтопокривні та паркові.
Кожен бажаючий може відвідати Розарій з червня до жовтня.
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