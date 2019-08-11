В сеть выложили видео задержания мужчины с инвалидностью силовиками в Москве

На видео можно увидеть, как два правоохранителя держат мужчину, который хромает, и ведут его в сторону полицейских автомобилей для задержания.

Сам мужчина в начале видео говорит “я инвалид”, а окружающие участники митинга вокруг правоохранителей пытаются донести силовикам, что они задержали человека с инвалидностью. Несмотря на все это — силовики проигнорировали эти замечания.

В течение видео слышно, как очевидцы кричат “отпустите инвалида”, и “не позорьтесь” в адрес силовиков.

Задержание молодого человека с инвалидностью. Видео: Ольга Гладышева / Дождь pic.twitter.com/AbvCFJBp0T

По данным российского портала ОВД-Инфо, пока общее количество задержанных в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Сыктывкаре и Брянске — 352 человек.

Как сообщал УНН, после согласованной части митинга неизвестные напали на ЛГБТ-активисток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России зарезали ЛГБТ-активистку

Напомним, в Москве на проспекте Сахарова в 14:00 10 августа начался согласованный митинг с требованием освободить политических заключенных и допустить к выборам независимых кандидатов в Московскую городскую думу и другие органы власти. После митинга начались “гуляния” Москвой, во время которых бывшие участники согласованного митинга ходили столицей большими группами и выкрикивали политические лозунги. Полиция РФ начала задерживать тех, кто гуляет Москвой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Демонстрации в Москве: на митинг пришли Парфенов, Oxxxymiron, Face и Дудь

Накануне согласованного митинга в Москве, анонимный телеграмм канал под названием “Товарищ Майор” изложил данные задержанных на московских акциях протеста.

Напомним, в минувшую субботу, 3 августа, стало известно о задержании в ходе акции 828 человек. Также появлялась информация о госпитализации 5 человек в результате противостояний протестующих с сотрудниками Росгвардии. А в субботу к этому, 27 июля, был задержан 1388 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дудь опроверг свои слова о плохой организации митинга в Москве