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У Москві після мітингу напали на ЛГБТ-активісток

У Москві після мітингу напали на ЛГБТ-активісток

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Біля готелю “Ленінградська” невідомий напав на ЛГБТ-активісток, які йшли з мітингу на проспекті Сахарова в Москві. Про це повідомляє “Нова газета”, передає УНН.

За інформацією видання, він вдарив когось із активісток, порвав райдужний прапор, зламав древко.

“Дівчата самі його схопили, не відпускають, кричать „Поліція“. Оточення варто прямо за ними, ніхто не реагує”, — пише видання.

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Пізніше, як повідомила “Медіазона”, поліцейські все-таки затримали нападника.

Нагадаємо, у Москві на проспекті Сахарова розпочався узгоджений мітинг з вимогою звільнити політичних в'язнів і допустити до виборів незалежних кандидатів в Московську міську думу та інші органи влади.

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