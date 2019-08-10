У Москві після мітингу напали на ЛГБТ-активісток

За інформацією видання, він вдарив когось із активісток, порвав райдужний прапор, зламав древко.

“Дівчата самі його схопили, не відпускають, кричать „Поліція“. Оточення варто прямо за ними, ніхто не реагує”, — пише видання.

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Пізніше, як повідомила “Медіазона”, поліцейські все-таки затримали нападника.

Нагадаємо, у Москві на проспекті Сахарова розпочався узгоджений мітинг з вимогою звільнити політичних в'язнів і допустити до виборів незалежних кандидатів в Московську міську думу та інші органи влади.