В Москве после митинга напали на ЛГБТ-активисток
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. У гостиницы "Ленинградская" неизвестный напал на ЛГБТ-активисток, которые шли с митинга на проспекте Сахарова в Москве. Об этом сообщает "Новая газета", передает УНН.
По информации издания, он ударил одну из активисток, порвал радужный флаг, сломал древко.
"Девушки сами его схватили, не отпускают, кричат "Полиция". Окружение стоит прямо за ними, никто не реагирует", - пишет издание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дудь назвал митинги в Москве тухлятиной
Позже, как сообщила "Медиазона", полицейские все-таки задержали нападавшего.
Напомним, в Москве на проспекте Сахарова начался согласованный митинг с требованием освободить политических заключенных и допустить к выборам независимых кандидатов в Московскую городскую думу и другие органы власти.