Демонстрації у Москві: на мітинг прийшли Парфьонов, Oxxxymiron, Face і Дудь
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Москві на проспекті Сахарова розпочався узгоджений мітинг з вимогою звільнити політичних в'язнів і допустити до виборів незалежних кандидатів в Московську міську думу та інші органи влади. На мітингу виступив ведучий Леонід Парфьонов, передає УНН з посиланням на Медіазону.
Так, Парфьонов назвав ОМОН головними нинішніми хіпстерами Москви і поскаржився на те, що Путін перебуває при владі вже 20 років. В кінці Парфьонов зачитав уривок з пісні репера Face, який теж пришов на мітинг.
Також ЗМІ і користувачі помітили на акції відомого телеведучого і блогера Юрія Дудя, який пообіцяв прийти напередодні.
Крім того, як повідомляє МБХ Медіа, на акцію на проспекті Сахарова прийшов ще один репер - Oxxxymiron. На футболці у нього написано "Свободу Єгору Жукову".
Так, за даними Білого лічильника, станом на 14:00, на територію мітингу "За свободу і справедливість" в Москві пройшли 7,2 тис. учасників.
У той же час, за інформацією ОВД-Инфо, згідно з даними на 14:30, у зв'язку з акціями за чесні вибори в містах Росії затримали в цілому 11 осіб.
Як повідомляв УНН, починаючи з липня в Москві проходять акції з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.