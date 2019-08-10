Демонстрації у Москві: на мітинг прийшли Парфьонов, Oxxxymiron, Face і Дудь

КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Москві на проспекті Сахарова розпочався узгоджений мітинг з вимогою звільнити політичних в'язнів і допустити до виборів незалежних кандидатів в Московську міську думу та інші органи влади. На мітингу виступив ведучий Леонід Парфьонов, передає УНН з посиланням на Медіазону.