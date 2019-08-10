В Москве начали собираться на митинг за свободные выборы, уже есть задержанный

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Москве люди начали собираться на проспекте Сахарова, где в 14:00 должен состояться митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, против полицейского произвола и политических репрессий, передаёт УНН.