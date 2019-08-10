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В Москве начали собираться на митинг за свободные выборы, уже есть задержанный

В Москве начали собираться на митинг за свободные выборы, уже есть задержанный

Киев  •  УНН

 • 10724 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Москве люди начали собираться на проспекте Сахарова, где в 14:00 должен состояться митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, против полицейского произвола и политических репрессий, передаёт УНН.

Как сообщает ОВД-Инфо, в Москве уже есть первый задержанный.

“Полицейские в Москве задержали молодого человека с листовками в футболке с надписью „Свободу Егору Жукову“. Его везут в ОВД „Басманный“, чтобы проверить документы и взять объяснения. Полицейские собираются выяснять, откуда у него листовки”, — отмечено в сообщении.

В то же время, в ряде российских городов прошли акции солидарности со столицей за освобождение политзаключенных и свободные выборы. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Так, большая акция собралась в Екатеринбурге.

По словам участников, на мітинг собралось уже около 1000 человек.

Напомним, накануне российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь заявил о намерении участвовать в протесте 10 августа в Москве, чтобы поддержать арестованных участников акций протеста.

Как сообщал УНН, начиная с июля в Москве проходят акции с требованием регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В субботу, 3 августа стало известно о задержании в ходе акции 828 человек. Также появлялась информация о госпитализации 5 человек в результате противостояний протестующих с сотрудниками Росгвардии.

Люди вспомнили что выборов и у нас нет. Скандируют “Высокинского в отставку”. pic.twitter.com/q7PubB3rHN

— Штаб Навального в Екатеринбурге (@teamnavalny_ekb) 10 августа 2019 г.

#допускай Екатеринбург. Около 1000 человек pic.twitter.com/3JB7OlPLKV

— Olga (@obulg2014) 10 августа 2019 г.

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