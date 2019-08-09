Дудь заявил о намерении участвовать в митинге в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь заявил о намерении участвовать в протесте 10 августа в Москве, чтобы поддержать арестованных участников акций протеста. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"10 августа, в субботу, в 14:00, я выйду на проспект Сахарова на митинг в поддержку уже арестованных и против ментовского беспредела. Митинг согласован, причем сразу на 100 000 человек. Будет круто, если столько народу туда и придет", - сообщил Дудь.
Напомним, начиная с июля в Москве проходят акции с требованием регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
В субботу, 3 августа, стало известно о задержании в ходе акции 828 человек. Также появлялась информация о госпитализации 5 человек в результате противостояний протестующих с сотрудниками Росгвардии.