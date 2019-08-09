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Дудь заявив про намір брати участь у мітингу в Москві

Дудь заявив про намір брати участь у мітингу в Москві

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Російський журналіст і відеоблогер Юрій Дудь заявив про намір брати участь у протесті 10 серпня в Москві, щоб підтримати заарештованих учасників акцій протесту. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"10 серпня, в суботу, о 14:00, я вийду на проспект Сахарова на мітинг на підтримку вже заарештованих і проти ментовського свавілля. Мітинг узгоджений, причому відразу на 100 000 чоловік. Буде круто, якщо стільки народу туди і прийде", - повідомив Дудь.

Нагадаємо, починаючи з липня у Москві проходять акції з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

У суботу, 3 серпня, стало відомо про затримання в ході акції 828 осіб. Також з'являлася інформація про госпіталізацію 5 осіб в результаті протистоянь протестувальників зі співробітниками Росгвардіі.

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