Протесты в Москве: 5 человек госпитализировано
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В результате противостояний протестующих с сотрудниками Росгвардии во время протестов в Москве, 3 августа, в поддержку недопущенных кандидатов на выборы в московскую мэрию, госпитализировано 5 человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы и российские СМИ.
5 человек были госпитализированы в городские больницы. После обследования и оказанной помощи в больнице остается один человек, состояние его удовлетворительное.
Как сообщает Коммерсантъ, в ходе акции протеста за медицинской помощью обратилось 12 человек.
Напомним, 3 августа, В Москве прошла акция протеста в поддержку оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Власти объявили митинг несанкционированным, в ходе демонстрации происходили стычки между протестующими и сотрудниками Росгвардии.
Задержанных доставляли в 40 отделений милиции по всему городу, к задержанным не допускали адвокатов.
Как сообщал УНН, Количество задержанных на митинге в Москве выросло до 828.