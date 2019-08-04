Кількість затриманих на мітингу у Москві зросла до 828

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Кількість затриманих в Москві в суботу, 3 серпня, під час акції біля мерії проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в міську думу зросла до 828 осіб. Про це повідомляє УНН за посиланням на "ОВД-Инфо".