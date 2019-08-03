Протести у Москві: затримано щонайменше 685 осіб

На акції в центрі Москви затримані як мінімум 685 осіб, порахували в “ОВС-Інфо”. МВС РФ дає приблизно такі ж цифри — 600 чоловік. Зараз більшість затриманих перебувають в ВВС. Адвокатів від правозахисних організацій пустили тільки у вісім відділень поліції з 40.

Правозахисники кажуть, що затриманих допитують в ВВС по справі про “масові заворушення”. Слідчі запитують, чи прийшли учасники на акцію “ідейно” або “за грошову винагороду”, чи були вони на самоті або з друзями/колегами, як добиралися до мітингу і хто визначав маршрут руху, і які месенджери “використовували на мітингу щодо координації дій з іншими учасниками протесту”.

Любов Соболь, яка одна з небагатьох незалежних кандидатів в депутати Мосміськдуми не перебуває у спецприймальнику, затримали до початку акції, як тільки вона вийшла з офісу. Потім вона разом зі співробітниками поліції три години їздила по Москві, потім на неї склали протокол за ч. 8 ст. 20.2 КоАП за зустріч з виборцями 15 липня. Їй загрожує до 300 тисяч штрафу. Зараз вона чекає суду в автозаку.

Ще один незалежний кандидат Костянтин Янкаускас сьогодні вийшов із спецприймальника, де він відбував вісім діб адміністративного арешту за організацію мітингу 27 липня. Його відразу ж затримали і відвезли в ВВС.

Жесткие задержания на Пушкинской pic.twitter.com/fn8ufry0C5

Сексистское государство, в котором окружают людей на 10 метрах тротуара, а потом винтят мужчин, которые просто СТОЯЛИ pic.twitter.com/r1nVubGWXi