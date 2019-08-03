Протесты в Москве: задержаны не менее 685 человек

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 101778 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 102425 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 131282 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141185 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128391 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129206 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131032 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153233 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151189 просмотра

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Протесты в Москве: задержаны не менее 685 человек

Протесты в Москве: задержаны не менее 685 человек

Киев  •  УНН

 • 22836 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. На акции в центре Москвы задержаны как минимум 685 человек, посчитали в “ОВД-Инфо”. МВД РФ дает примерно такие же цифры — 600 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание “Новая газета” и другие независимые СМИ РФ.

На акции в центре Москвы задержаны как минимум 685 человек, посчитали в “ОВД-Инфо”. МВД РФ дает примерно такие же цифры — 600 человек. Сейчас большинство задержанных находятся в ОВД. Адвокатов от правозащитных организаций пустили только в восемь отделений полиции из 40.

Правозащитники говорят, что задержанных допрашивают в ОВД по делу о “массовых беспорядках”. Следователи спрашивают, пришли ли участники на акцию “идейно” или “за денежное вознаграждение” , были ли они в одиночестве или с друзьями/коллегами, как добирались до митинга и кто определял маршрут движения, и какие мессенджеры “использовали на митинге по координации действий с другими протестующими”.

Любовь Соболь, которая одна из немногих независимых кандидатов в депутаты Мосгордуму не находится в спецприемнике, задержали до начала акции, как только она вышла из офиса. Затем она вместе с сотрудниками полиции три часа ездила по Москве, затем на нее составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП за встречу с избирателями 15 июля. Ей грозит до 300 тысяч штрафа. Сейчас она ждет суда в автозаке.

Еще один независимый кандидат Константин Янкаускас сегодня вышел из спецприемника, где он отбывал восемь суток административного ареста за организацию митинга 27 июля. Его сразу же задержали и отвезли в ОВД.

Жесткие задержания на Пушкинской pic.twitter.com/fn8ufry0C5

— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 3, 2019

Сексистское государство, в котором окружают людей на 10 метрах тротуара, а потом винтят мужчин, Которые просто стояли pic.twitter.com/r1nVubGWXi

— Лиза Кирпанова (@lisakirpanova) August 3, 2019

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