Протесты в Москве: задержаны не менее 685 человек

На акции в центре Москвы задержаны как минимум 685 человек, посчитали в “ОВД-Инфо”. МВД РФ дает примерно такие же цифры — 600 человек. Сейчас большинство задержанных находятся в ОВД. Адвокатов от правозащитных организаций пустили только в восемь отделений полиции из 40.

Правозащитники говорят, что задержанных допрашивают в ОВД по делу о “массовых беспорядках”. Следователи спрашивают, пришли ли участники на акцию “идейно” или “за денежное вознаграждение” , были ли они в одиночестве или с друзьями/коллегами, как добирались до митинга и кто определял маршрут движения, и какие мессенджеры “использовали на митинге по координации действий с другими протестующими”.

Любовь Соболь, которая одна из немногих независимых кандидатов в депутаты Мосгордуму не находится в спецприемнике, задержали до начала акции, как только она вышла из офиса. Затем она вместе с сотрудниками полиции три часа ездила по Москве, затем на нее составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП за встречу с избирателями 15 июля. Ей грозит до 300 тысяч штрафа. Сейчас она ждет суда в автозаке.

Еще один независимый кандидат Константин Янкаускас сегодня вышел из спецприемника, где он отбывал восемь суток административного ареста за организацию митинга 27 июля. Его сразу же задержали и отвезли в ОВД.

Жесткие задержания на Пушкинской pic.twitter.com/fn8ufry0C5

Сексистское государство, в котором окружают людей на 10 метрах тротуара, а потом винтят мужчин, Которые просто стояли pic.twitter.com/r1nVubGWXi