Протести в Москві: 5 осіб госпіталізовано

КИЇВ. 4 серпня. УНН. В результаті протистоянь протестуючих з співробітниками Росгвардіі під час протестів в Москві, 3 серпня, на підтримку недопущених кандидатів на вибори в московську мерію, госпіталізовано 5 осіб, передає УНН з посиланням на прес-службу департаменту охорони здоров'я Москви і російські ЗМІ.