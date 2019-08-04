Протести в Москві: 5 осіб госпіталізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В результаті протистоянь протестуючих з співробітниками Росгвардіі під час протестів в Москві, 3 серпня, на підтримку недопущених кандидатів на вибори в московську мерію, госпіталізовано 5 осіб, передає УНН з посиланням на прес-службу департаменту охорони здоров'я Москви і російські ЗМІ.
5 осіб було госпіталізовано до міських лікарень. Після обстеження і наданої допомоги в лікарні залишається одна людина, стан її задовільний.
Як повідомляє Коммерсантъ, в ході акції протесту за медичною допомогою звернулося 12 осіб.
Нагадаємо, 3 серпня, В Москві пройшла акція протесту на підтримку опозиційних кандидатів на вибори до Московської міської думи. Влада оголосила мітинг несанкціонованим, в ході демонстрації відбувалися сутички між протестувальниками та співробітниками Росгвардіі.
Затриманих доставляли в 40 відділень міліції по всьому місту, до затриманих не допускали адвокатів.
Як повідомляв УНН, Кількість затриманих на мітингу в Москві зросла до 828.