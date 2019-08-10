У Москві почали збиратися на мітинг за вільні вибори, вже є затриманий

Як повідомляє ОВД-Инфо, в Москві вже є перший затриманий.

"Поліцейські в Москві затримали молодика з листівками в футболці з написом "Свободу Єгору Жукову". Його везуть в ОВС "Басманний", щоб перевірити документи і взяти пояснення. Поліцейські збираються з'ясовувати, звідки у нього листівки", - зазначено в повідомленні.

У той же час, у низці російських міст пройшли акції солідарності зі столицею за звільнення політв'язнів і вільні вибори. Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Так, велика акція зібралася в Єкатеринбурзі.

За словами учасників, на мітинг зібралося вже близько 1000 осіб.

Нагадаємо, напередодні російський журналіст і відеоблогер Юрій Дудь заявив про намір брати участь в протесті 10 серпня в Москві, щоб підтримати заарештованих учасників акцій протесту.

Як повідомляв УНН, починаючи з липня в Москві проходять акції з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

У суботу, 3 серпня стало відомо про затримання під час акції 828 осіб. Також з'являлася інформація про госпіталізацію 5 осіб в результаті протистоянь протестуючих з співробітниками Росгвардії.

Люди згадали що виборів і у нас немає. Скандують "Високінского у відставку". pic.twitter.com/q7PubB3rHN

# допускай Єкатеринбург. Близько 1000 осіб pic.twitter.com/3JB7OlPLKV