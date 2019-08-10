У Москві почали збиратися на мітинг за вільні вибори, вже є затриманий
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Москві люди почали збиратися на проспекті Сахарова, де о 14:00 має відбутися мітинг на підтримку незалежних кандидатів в депутати Мосміськдуми, проти поліцейського свавілля і політичних репресій, передає УНН.
Як повідомляє ОВД-Инфо, в Москві вже є перший затриманий.
"Поліцейські в Москві затримали молодика з листівками в футболці з написом "Свободу Єгору Жукову". Його везуть в ОВС "Басманний", щоб перевірити документи і взяти пояснення. Поліцейські збираються з'ясовувати, звідки у нього листівки", - зазначено в повідомленні.
У той же час, у низці російських міст пройшли акції солідарності зі столицею за звільнення політв'язнів і вільні вибори. Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Так, велика акція зібралася в Єкатеринбурзі.
За словами учасників, на мітинг зібралося вже близько 1000 осіб.
Нагадаємо, напередодні російський журналіст і відеоблогер Юрій Дудь заявив про намір брати участь в протесті 10 серпня в Москві, щоб підтримати заарештованих учасників акцій протесту.
Як повідомляв УНН, починаючи з липня в Москві проходять акції з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.
У суботу, 3 серпня стало відомо про затримання під час акції 828 осіб. Також з'являлася інформація про госпіталізацію 5 осіб в результаті протистоянь протестуючих з співробітниками Росгвардії.
Люди згадали що виборів і у нас немає. Скандують "Високінского у відставку". pic.twitter.com/q7PubB3rHN- Штаб Навального в Єкатеринбурзі (@teamnavalny_ekb) 10 серпня 2019 р
# допускай Єкатеринбург. Близько 1000 осіб pic.twitter.com/3JB7OlPLKV- Olga (@ obulg2014) 10 серпня 2019 р