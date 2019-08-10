Демонстрации в Москве: на митинг пришли Парфёнов, Oxxxymiron, Face и Дудь
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Москве на проспекте Сахарова начался согласованный митинг с требованием освободить политических заключенных и допустить до выборов независимых кандидатов в Московскую городскую думу и другие органы власти. На митинге выступил ведучий Леонид Парфенов, передаёт УНН со ссылкой на Медиазону.
Так, Парфенов назвал ОМОН главными нынешними хипстерами Москвы и посетовал на то, что Путин находится у власти уже 20 лет. В конце Парфенов зачитал отрывок из песни рэпера Face, который тоже пришел на митинг.
Также СМИ и пользователи заметили на акции известного телеведущего и блогера Юрия Дудя, который пообещал прийти накануне.
Кроме того, как сообщает МБХ Медиа, на акцию на проспекте Сахарова пришел еще один репер — Oxxxymiron. На футболке у него написано “Свободу Егору Жукову”.
Так, по данным Белого Счётчика, по состоянию на 14:00 на территорию митинга “За свободу и справедливость” в Москве прошли 7,2 тыс. участников.
В то же время, по информации ОВД-Инфо, согласно данным на 14:30 в связи с акциями за честные выборы в городах России задержали в общей сложности 11 человек.
Как сообщал УНН, начиная с июля в Москве проходят акции с требованием регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.