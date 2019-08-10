Дудь назвав мітинги у Москві тухлятиною
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Журналісти Олександр Лютіков та Юрій Дудь розкритикували мітинги в Москві через зламані мікрофонів, і пішли на рок-концерт. Як передає УНН, Юрія Дудя цитує в Facebook його товариш, журналіст Олександр Лютіков.
"Прийшли з Юрою Дудем на мітинг "за свободу" Юра подивився навколо і сказав: "Ну і тухляк. Як вони зібралися міняти Росію, якщо у них навіть мікрофони не працюють?"- написав Лютіков.
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Лютіков опублікував фотографію свого товариша Дудя і сказав, що вони направляються на рок-фестиваль.
"Побули 20 хвилин - і вже їдемо на фест Панки в місті. Там буде бадьоріше і там точно будуть працювати мікрофони. Всім рок!" - уточнив він.
Як повідомляв УНН, на мітинги в Москві зібралися 47 тисяч осіб.