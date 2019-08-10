Дудь назвал митинги в Москве тухлятиной

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 88413 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 97884 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128519 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138601 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126928 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128461 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130495 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153171 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151129 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140891 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Дудь назвал митинги в Москве тухлятиной

Дудь назвал митинги в Москве тухлятиной

Киев  •  УНН

 • 21454 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Журналисты Александр Лютиков и Юрий Дудь раскритиковали митинги в Москве из-за сломанных микрофонов, и ушли на рок-концерт. Как передает УНН, Юрия Дудя цитирует в Facebook его товарищ, журналист Александр Лютиков.

“Пришли с Юрой Дудем на митинг “за свободу” Юра посмотрел вокруг и сказал: “Ну и тухляк. Как они собрались менять Россию, если у них даже микрофоны не работают?” - написал Лютиков.

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Лютиков опубликовал фотографию своего товарища Дудя и сказал, что они направляются на рок-фестиваль.

“Побыли 20 минут — и уже едем на фест Панки в городе. Там будет бодрее и там точно будут работать микрофоны. Всем рок!” - уточнил он.

Как сообщал УНН, на митинги в Москве собрались 47 тысяч человек.

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