Дудь назвал митинги в Москве тухлятиной
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Журналисты Александр Лютиков и Юрий Дудь раскритиковали митинги в Москве из-за сломанных микрофонов, и ушли на рок-концерт. Как передает УНН, Юрия Дудя цитирует в Facebook его товарищ, журналист Александр Лютиков.
“Пришли с Юрой Дудем на митинг “за свободу” Юра посмотрел вокруг и сказал: “Ну и тухляк. Как они собрались менять Россию, если у них даже микрофоны не работают?” - написал Лютиков.
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Лютиков опубликовал фотографию своего товарища Дудя и сказал, что они направляются на рок-фестиваль.
“Побыли 20 минут — и уже едем на фест Панки в городе. Там будет бодрее и там точно будут работать микрофоны. Всем рок!” - уточнил он.
Как сообщал УНН, на митинги в Москве собрались 47 тысяч человек.