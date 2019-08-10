Анонімний телеграм-канал виклав дані затриманих на московських акціях протесту

Всього в файлі близько трьох тисяч імен, їх паспортні дані та, у багатьох випадках, адреси. Крім учасників акції і просто випадкових перехожих, затриманих Росгвардіей, в списку є і журналісти, які висвітлювали протести, зокрема це співробітники Медиазоны, Meduza, МБХ Медиа і Дождя. Ці ЗМІ прийнято вважати або опозиційними, або такими, які займаються незалежною журналістикою.

"Обов'язково збережи, щоб в майбутньому по кожному зі списку пройтися докладно", - прокоментував список автор каналу "Товарищ майор".

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Тим часом російське видання Meduza встановила, що файл був створений 27 липня, а останній раз редагувався 9 серпня. В поле "компанія" зазначено: "ГУ МВС Росії по м Москві".

Пізніше публікація в телеграм-каналі зникла, а замість цього з'явився наступний допис:



"Ну спасибі... велике! Через пост (російського блогера - ред) Усачева і ... (учасників - ред) з (неформальної платформи політичних активістів) Протестної Москви телеграм потер наш пост з базою. Ліберальна цензура у всій красі", - написав автор анонімного каналу.

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Слід зазначити, що список був викладений напередодні узгодженої з московською владою протестної акції 10 серпня на проспекті Сахарова. Слідчий комітет РФ попередив тих, хто після узгодженої акції попрямує на неузгоджену "так звану мирну прогулянку", що їх чекають "правові наслідки аж до кримінальної відповідальності".

"Залучення до адміністративної або кримінальної відповідальності може негативно позначитися на майбутньому", - попереджає СК.

Узгоджений мітинг повинен пройти з 14 до 16 годин, узгоджене число учасників - 100 тисяч чоловік.

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Нагадаємо, у минулу суботу, 3 серпня, стало відомо про затримання в ході акції 828 осіб. Також з'являлася інформація про госпіталізацію 5 осіб в результаті протистоянь протестувальників зі співробітниками Росгвардіі. А в суботу до цього, 27 липня, було затримано 1388 осіб.