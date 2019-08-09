У день чергової акції протесту у Москві - влада проведе турнір "з керування автозаками"

Учасники продемонструють “навички маневрування з перешкодою в умовах міста, знання правил дорожнього руху і навики стрільби”. Турнір пройде на базі управління конвоювання УФСВП по Москві у Капотні.

Турнір “проводиться вже третій рік поспіль”. У минулому році в ньому взяли участь водії спецавтомобілів з Тули, Рязані, Володимира, Смоленська, Калуги, Нижнього Новгорода, Костроми, Московської області, а також з управління автотранспорту ФСВП Росії. Турнір “приурочений до Дня транспортної служби кримінально-виконавчої системи, заснованому в 2017 році”.

Варто додати, що 10 серпня у російській столиці повинна відбутися погоджена акція протесту щодо права незалежних кандидатів обиратися до Москміськдуми.

Як зазначав УНН, посол України в Австрії звернувся до Суркова у зв’язку з розгоном протестів у Москві.