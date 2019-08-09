У день чергової акції протесту у Москві - влада проведе турнір "з керування автозаками"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. ФСВП Росії проведе 10 серпня в Москві “масштабний турнір з керування автозаками”. Як повідомили російському агентству ТАСС в прес-службі столичного УФСВП, в ньому візьмуть участь водії підрозділів ФСВП з понад 10 регіонів Росії, пише УНН.
Учасники продемонструють “навички маневрування з перешкодою в умовах міста, знання правил дорожнього руху і навики стрільби”. Турнір пройде на базі управління конвоювання УФСВП по Москві у Капотні.
Турнір “проводиться вже третій рік поспіль”. У минулому році в ньому взяли участь водії спецавтомобілів з Тули, Рязані, Володимира, Смоленська, Калуги, Нижнього Новгорода, Костроми, Московської області, а також з управління автотранспорту ФСВП Росії. Турнір “приурочений до Дня транспортної служби кримінально-виконавчої системи, заснованому в 2017 році”.
Варто додати, що 10 серпня у російській столиці повинна відбутися погоджена акція протесту щодо права незалежних кандидатів обиратися до Москміськдуми.
Як зазначав УНН, посол України в Австрії звернувся до Суркова у зв’язку з розгоном протестів у Москві.