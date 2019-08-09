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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 132228 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141879 просмотра

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6 марта, 17:07 • 128820 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В день очередной акции протеста в Москве - власти проведут турнир "по вождению автозаков"

В день очередной акции протеста в Москве - власти проведут турнир "по вождению автозаков"

Киев  •  УНН

 • 11203 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. ФСИН России проведет 10 августа в Москве “масштабный турнир по вождению автозаков”. Как сообщили российскому агентству ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России, пишет УНН.

Участники продемонстрируют “навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы”. Турнир пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне.

Турнир “проводится уже третий год подряд”. В прошлом году в нем приняли участие водители спецавтомобилей из Тулы, Рязани, Владимира, Смоленска, Калуги, Нижнего Новгорода, Костромы, Московской области, а также из управления автотранспорта ФСИН России. Турнир “приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, учрежденному в 2017 году”.

Стоит добавить, что 10 августа в российской столице должна состояться согласованная акция протеста касательно права независимых кандидатов избираться в Москмиськдумы.

Как отмечал УНН, посол Украины в Австрии обратился к Суркова в связи с разгоном протестов в Москве.

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