Посол України в Австрії звернувся до Суркова у зв'язку з розгоном протестів у Москві

Очільник української дипломатичної місії в Австрійській республіці звернувся до помічника президента РФ Владислава Суркова.

“Пане Сурков, та обставина, що в столиці путінської держави „глибинний народ“ починає виходити на вулиці за свободу, говорить про те, що ви хоч зі шкури вилізьте, а людині свобода все одно потрібна — і рано чи пізно ваш картковий будиночок посиплеться”, — вказано у тексті його повідомлення.

Додамо, що у центрі Москви на мітингу в підтримку кандидатів, що висувалися в Мосміськдуму, затримали понад 600 осіб, повідомляє прес-служба МВС РФ. Такі ж дані на 17:45 призводять і “ОВД-Інфо”.

Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской державы «глубинный народ» начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна - и рано или поздно ваш карточный домик посыплется.