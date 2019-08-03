Посол України в Австрії звернувся до Суркова у зв'язку з розгоном протестів у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Протести в російській столиці показують, що "картковий будиночок" Кремля рано чи пізно впаде. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter посла України в Австрії Олександра Щерби.
Очільник української дипломатичної місії в Австрійській республіці звернувся до помічника президента РФ Владислава Суркова.
“Пане Сурков, та обставина, що в столиці путінської держави „глибинний народ“ починає виходити на вулиці за свободу, говорить про те, що ви хоч зі шкури вилізьте, а людині свобода все одно потрібна — і рано чи пізно ваш картковий будиночок посиплеться”, — вказано у тексті його повідомлення.
Додамо, що у центрі Москви на мітингу в підтримку кандидатів, що висувалися в Мосміськдуму, затримали понад 600 осіб, повідомляє прес-служба МВС РФ. Такі ж дані на 17:45 призводять і “ОВД-Інфо”.
Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской державы «глубинный народ» начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна - и рано или поздно ваш карточный домик посыплется.— olexander scherba (@olex_scherba) August 3, 2019