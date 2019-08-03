Акції протесту у Москві: наразі затримано понад 600 людей, поліція кийками розганяє мітингарів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У центрі Москви на мітингу в підтримку кандидатів, що висувалися в Мосміськдуму, затримали понад 600 осіб, повідомляє прес-служба МВС РФ. Такі ж дані на 17:45 призводять і “ОВД-Інфо”, пише УНН з посиланням також на “Новую газету”.
За даними поліції, в неузгодженій акції в центрі Москви взяли участь близько 1500 чоловік.
“За різні правопорушення затримано близько 600 осіб”, — уточнили в ГУ МВС по Москві.
У Садового кільця в районі Кольорового бульвару ОМОН оточив людей і почав жорстко затримувати чоловіків. За даними кореспондента “Нової газети”, затримали як мінімум ще п’ятьох.
Почався сильний дощ, люди залишаються стояти. ОМОН знову висмикує людей без розбору на Пушкінській площі — за останні 5 хвилин затримали вже, як мінімум, семеро.
У будівлі “Известий” нові затримання. Людей носять в автозаки за руки і за ноги. Якщо хтось намагається тікати — їх наздоганяють. Навіть у вестибюлі метро. З приїздом нового автозаку (це останні хвилин 20) затримали футбольних уболівальників.
Задержания на Чистых прудах pic.twitter.com/GmoUPUgNHn— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 3, 2019
Жесткие задержания на Пушкинской pic.twitter.com/fn8ufry0C5— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 3, 2019
Moscow riot cops running late for subway train. Sadly, they don’t seem to have made it in time, but they did make a friend at the escalator. pic.twitter.com/M8gcae1b00— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) August 3, 2019
Here’s another angle looking at the Moscow riot cop today who really hates legs. pic.twitter.com/0iXv1DGxwE— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) August 3, 2019