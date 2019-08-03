Акції протесту у Москві: наразі затримано понад 600 людей, поліція кийками розганяє мітингарів

КИЇВ. 3 серпня. УНН. У центрі Москви на мітингу в підтримку кандидатів, що висувалися в Мосміськдуму, затримали понад 600 осіб, повідомляє прес-служба МВС РФ. Такі ж дані на 17:45 призводять і “ОВД-Інфо”, пише УНН з посиланням також на “Новую газету”.