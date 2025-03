Акції протесту у Москві: наразі затримано понад 600 людей, поліція кийками розганяє мітингарів

За даними поліції, в неузгодженій акції в центрі Москви взяли участь близько 1500 чоловік.

“За різні правопорушення затримано близько 600 осіб”, — уточнили в ГУ МВС по Москві.

У Садового кільця в районі Кольорового бульвару ОМОН оточив людей і почав жорстко затримувати чоловіків. За даними кореспондента “Нової газети”, затримали як мінімум ще п’ятьох.

Почався сильний дощ, люди залишаються стояти. ОМОН знову висмикує людей без розбору на Пушкінській площі — за останні 5 хвилин затримали вже, як мінімум, семеро.

У будівлі “Известий” нові затримання. Людей носять в автозаки за руки і за ноги. Якщо хтось намагається тікати — їх наздоганяють. Навіть у вестибюлі метро. З приїздом нового автозаку (це останні хвилин 20) затримали футбольних уболівальників.

Задержания на Чистых прудах pic.twitter.com/GmoUPUgNHn

— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 3, 2019

Жесткие задержания на Пушкинской pic.twitter.com/fn8ufry0C5

— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 3, 2019

Moscow riot cops running late for subway train. Sadly, they don’t seem to have made it in time, but they did make a friend at the escalator. pic.twitter.com/M8gcae1b00

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) August 3, 2019

Here’s another angle looking at the Moscow riot cop today who really hates legs. pic.twitter.com/0iXv1DGxwE

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) August 3, 2019