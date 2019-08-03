Акции протеста в Москве: сейчас задержаны более 600 человек, полиция дубинками разгоняет митингующих
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В центре Москвы на митинге в поддержку кандидатов, которые выдвигались в Мосгордуму, задержали более 600 человек, сообщает пресс-служба МВД РФ. Такие же данные на 17:45 приводят и “ОВД-Инфо”, пишет УНН со ссылкой также на “Новую газету”.
По данным полиции, в несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек.
“За различные правонарушения задержано около 600 человек”, — уточнили в ГУ МВД по Москве.
У Садового кольца в районе Цветного бульвара ОМОН окружил людей и начал жестко задерживать мужчин. По данным корреспондента “Новой газеты”, задержали как минимум пятерых.
Начался сильный дождь, люди остаются стоять. ОМОН опять выдергивает людей без разбора на Пушкинской площади — за последние 5 минут задержали уже, как минимум, семерых.
У здания “Известий” новые задержания. Людей носят в автозаки за руки и за ноги. Если кто-то пытается убегать — их догоняют. Даже в вестибюле метро. С приездом нового автозака (это последние минут 20) задержали футбольных болельщиков.
Задержания на Чистых прудах pic.twitter.com/GmoUPUgNHn— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 3, 2019
Жесткие задержания на Пушкинской pic.twitter.com/fn8ufry0C5— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 3, 2019
Moscow riot cops running late for subway train. Sadly, they do not seem to have made it in time, but they did make a friend at the escalator. pic.twitter.com/M8gcae1b00— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) August 3, 2019
Here’s another angle looking at the Moscow riot cop today who really hates legs. pic.twitter.com/0iXv1DGxwE— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) August 3, 2019