В Киеве мужчина в полицейской форме угрожал оружием в кафе, его задержали
Киев • УНН
В одной из киевских кофеен мужчина в полицейской форме устроил конфликт и демонстрировал оружие. Правоохранители задержали 45-летнего ранее судимого местного жителя, который не имеет отношения к полиции.
В Киеве мужчина, одетый в полицейские однострой, поссорился с работницей кофейни и демонстрировал оружие и магазин с патронами. Он задержан, никакого отношения к правоохранительным органам нарушитель не имеет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
Сообщается, что информацию о происшествии полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. На опубликованном видео мужчина, одетый в полицейские одностройки, поссорился с работницей кофейни, демонстрировал оружие и магазин с патронами.
"Работники полиции с привлечением сотрудников уголовного анализа и киевского управления внутренней безопасности оперативно установили личность нарушителя — это неоднократно судимый 45-летний местный житель. Правоохранители задержали мужчину и во время неотложного обыска по его месту жительства изъяли пистолет и форму, происхождение которых сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никакого отношения к правоохранительным органам нарушитель не имеет.
По указанному факту начаты уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
* ч. 1 ст. 263 - Незаконное обращение с оружием;
* ч. 2 ст. 353 - самовольное присвоение властных полномочий или звание служебного лица.
Дополнение
В Киеве задержали подозреваемого в стрельбе в одном из местных отелей, в результате чего погиб один человек.
Впоследствии жителю Василькова сообщили о подозрении в убийстве во время стрельбы в гостинице в Киеве.