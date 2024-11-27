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В Киеве мужчина в полицейской форме угрожал оружием в кафе, его задержали

В Киеве мужчина в полицейской форме угрожал оружием в кафе, его задержали

Киев  •  УНН

 • 2153 просмотра

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В одной из киевских кофеен мужчина в полицейской форме устроил конфликт и демонстрировал оружие. Правоохранители задержали 45-летнего ранее судимого местного жителя, который не имеет отношения к полиции.

В Киеве мужчина, одетый в полицейские однострой, поссорился с работницей кофейни и демонстрировал оружие и магазин с патронами. Он задержан, никакого отношения к правоохранительным органам нарушитель не имеет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что информацию о происшествии полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. На опубликованном видео мужчина, одетый в полицейские одностройки, поссорился с работницей кофейни, демонстрировал оружие и магазин с патронами.

"Работники полиции с привлечением сотрудников уголовного анализа и киевского управления внутренней безопасности оперативно установили личность нарушителя — это неоднократно судимый 45-летний местный житель. Правоохранители задержали мужчину и во время неотложного обыска по его месту жительства изъяли пистолет и форму, происхождение которых сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никакого отношения к правоохранительным органам нарушитель не имеет.

По указанному факту начаты уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

* ч. 1 ст. 263 - Незаконное обращение с оружием;

* ч. 2 ст. 353 - самовольное присвоение властных полномочий или звание служебного лица.

Дополнение

В Киеве задержали подозреваемого в стрельбе в одном из местных отелей, в результате чего погиб один человек.

Впоследствии жителю Василькова сообщили о подозрении в убийстве во время стрельбы в гостинице в Киеве. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиевКриминал и ЧП
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