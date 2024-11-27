В Минфине не сомневаются, что Зеленский подпишет закон о поднятии налогов в ближайшее время

Министр финансов Сергей Марченко считает, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон об историческом поднятии налогов уже скоро, ведь другого варианта нет.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

У нас для успешного пересмотра программы МВФ выполнены все структурные маяки и мы успешно достигли все критерии эффективности и количественные показатели. На сегодня нам остается 2 передних мероприятия, которые мы должны выполнить: вступление в силу закона О бюджете и вступление в силу закона об изменениях в Налоговый кодекс, который предусматривает значительное повышение налогов - сказал Марченко.

По его словам, подписание закона О налогах очень важно, ведь без него бюджет 2025 года будет несбалансирован после доходов.

""У меня нас сомнений, что Президент подпишет законопроект о повышении налогов в ближайшее время. Минфин и правительство очень ожидают подписания. По крайней мере других вариантов у нас нет", - сказал министр финансов.

Напомним

10 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект №11416-д о значительном повышении налогов.