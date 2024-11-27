У Зеленского объяснили, когда москва сможет участвовать в настоящих переговорах
Киев • УНН
Глава ОП заявил, что россия сядет за стол переговоров только после провала её текущей стратегии. Ермак подчеркнул важность "мира через силу" и необходимость возврата к ситуации до 24 февраля 2022 года.
россия сможет участвовать в настоящих переговорах с Украиной только тогда, когда кремль увидит, что их нынешняя стратегия терпит неудачу. Дипломатия не имеет перспектив без подкрепления силой. Об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак в статье для Dagens Industri, передает УНН.
"Обеспечение победы Украины в войне является центральным элементом любой заслуживающей доверия стратегии по противодействию российской угрозе. москва сможет участвовать в настоящих переговорах только тогда, когда кремль увидит, что нынешняя стратегия терпит неудачу. Дипломатия не имеет перспектив без подкрепления силой. Не должно быть иллюзий, что умиротворение агрессора приведет к прочному миру", - заявил Ермак.
Он отметил, что концепция "мира через силу" доказала свою эффективность на протяжении всей мировой истории.
"Теперь пришло время использовать его еще раз", - добавил Ермак.
Ермак также заявлял, что плодотворные переговоры с россией возможны только тогда, когда все воюющие стороны имеют желание прекратить боевые действия. Кроме того, ситуацию необходимо вернуть хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года.
Зеленский назвал условия для переговоров с рф и роль Трампа в этом процессе16 нояб. 2024, 08:37 • 21709 просмотров