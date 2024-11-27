У Зеленского объяснили, когда москва сможет участвовать в настоящих переговорах

россия сможет участвовать в настоящих переговорах с Украиной только тогда, когда кремль увидит, что их нынешняя стратегия терпит неудачу. Дипломатия не имеет перспектив без подкрепления силой. Об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак в статье для Dagens Industri, передает УНН.

"Обеспечение победы Украины в войне является центральным элементом любой заслуживающей доверия стратегии по противодействию российской угрозе. москва сможет участвовать в настоящих переговорах только тогда, когда кремль увидит, что нынешняя стратегия терпит неудачу. Дипломатия не имеет перспектив без подкрепления силой. Не должно быть иллюзий, что умиротворение агрессора приведет к прочному миру", - заявил Ермак.

Он отметил, что концепция "мира через силу" доказала свою эффективность на протяжении всей мировой истории.

"Теперь пришло время использовать его еще раз", - добавил Ермак.

Ермак также заявлял, что плодотворные переговоры с россией возможны только тогда, когда все воюющие стороны имеют желание прекратить боевые действия. Кроме того, ситуацию необходимо вернуть хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года.

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