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Зеленский назвал условия для переговоров с рф и роль Трампа в этом процессе

Зеленский назвал условия для переговоров с рф и роль Трампа в этом процессе

Киев  •  УНН

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Президент Украины очертил ключевые условия для возможных переговоров с россией. Зеленский отметил важность позиции избранного президента США Дональда Трампа и поддержки Америки.

Переговоры с россией возможны при условии, что Киев будет не наедине с москвой и что Украина будет сильной. И очень важна позиция избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио", передает корреспондент УНН.

При условии, что Украина будет не наедине с российской федерацией. При условии, что Украина будет сильной. Какие могут быть переговоры просто с убийцей? Если мы говорим просто с путиным, просто с убийцей, и мы в тех условиях, в которых сейчас, не усилены некоторыми элементами важными, то я считаю, что это на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины. Это будет не о справедливом окончании войны и не о справедливом мире для Украины и всего мира

- ответил Зеленский на вопрос, при каких условиях возможны переговоры между Украиной и рф.

Президент подчеркнул, что "в слабой ситуации нечего делать на этих переговорах".

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"Поэтому очень важна позиция Дональда Трампа. Важен очень настрой Америки к Украине... Они на стороне Украины сегодня", - отметил Зеленский.

"Поэтому в посредничестве всегда есть те или иные вызовы для меня. Может быть кто угодно посредником, но нельзя абстрактно говорить: я посредник, поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону. Нет, в безусловных ценностях и нарушении международного права так не может быть. Америка должна сохранить позицию поддержки Украины в том, что рф является агрессором, она нарушила нашу территориальную целостность, международное право, и этот статус должен остаться", - сказал Президент.

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Президент отметил, что сохранение США позиции о поддержке Украины - это один из пунктов "на входе", который очень важен для любой переговорной площадки.

На уточняющий вопрос, ставил ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с россией, Зеленский ответил: "Мы - независимая страна. И мы во время этой войны - и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "садись и слушай" не работает".

В то же время, по словам Президента, при администрации Трампа "война завершится быстрее".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина