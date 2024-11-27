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Ермак назвал отправную точку для начала переговоров с рф

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Глава ОП заявил, что переговоры возможны при возврате к ситуации 23 февраля 2022 года. россия направила к границе 11 000 северокорейских военных и продолжает эскалацию конфликта.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что плодотворные переговоры с россией  возможны только тогда, когда все воюющие стороны имеют желание прекратить боевые действия. Кроме того, ситуацию необходимо вернуть хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года. Об этом он сказал в статье для Dagens Industri, передает УНН.

Ермак заявил, что реализация первых трех пунктов плана Победы Зеленского, а именно: приглашение Украины вступить в НАТО, увеличение военной поддержки без ограничений на применение оружия, пакет неядерного сдерживания, поставит Украину в выгодную переговорную позицию при участии в переговорах с россией.

По его словам, направление приглашения Украине не создаст никаких обязательств для союзников по НАТО по статье 5. Однако оно побудит россию обратиться к дипломатии и подорвет намерение путина продолжать войну.

"С другой стороны, различные предлагаемые мирные инициативы, которые влекут за собой прекращение огня без каких-либо железных гарантий безопасности для Украины, могут побудить россию начать еще одно полномасштабное вторжение в ближайшем будущем. Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда все воюющие стороны имеют желание прекратить боевые действия. Кроме того, ситуацию необходимо вернуть хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года. Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования, поскольку до этой даты часть Украины была оккупирована", - заявил Ермак.

Но Ермак отмечает, что россия не проявляет никаких признаков такой готовности, продолжая эскалацию.

Зеленский назвал условия для переговоров с рф и роль Трампа в этом процессе16 нояб. 2024, 08:37 • 21709 просмотров

"путин направил к границе с Украиной 11 000 северокорейских военнослужащих с возможностью увеличить это число до 100 000. Запуск россией на прошлой неделе по Днепру гиперзвуковой ракеты средней дальности, способной нести ядерное оружие, в сочетании с угрозами путина о дальнейших ударах еще раз демонстрирует, что москва не заинтересована в мире. Каждый российский удар и ядерную угрозу необходимо встречать с непоколебимой решимостью. Усиление режима санкций в сочетании с усилением военного и гражданского потенциала Украины, особенно нашей противовоздушной обороны, должно последовать немедленно", - отметил Ермак.

По его словам, поддержка Украины перед лицом этих вызовов должна быть стойкой, прочной и долгосрочной.

МИД о «мирных» планах рф от анонимных источников: это дымовая завеса для прикрытия агрессии21 нояб. 2024, 18:09 • 33470 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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