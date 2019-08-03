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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 131167 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141079 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128347 просмотра

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Посол Украины в Австрии обратился к Суркову в связи с разгоном протестов в Москве

Посол Украины в Австрии обратился к Суркову в связи с разгоном протестов в Москве

Киев  •  УНН

 • 13825 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Протесты в российской столице показывают, что “карточный домик” Кремля рано или поздно упадет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter посла Украины в Австрии Александра Щербы.

Глава украинской дипломатической миссии в Австрийской республике обратился к помощнику президента РФ Владислава Суркова.

“Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской державы „глубинный народ“ начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна — и рано или поздно ваш карточный домик посыплется” , - указывается в тексте его сообщения.

Добавим, что в центре Москвы на митинге в поддержку кандидатов, которые выдвигались в Мосгордуму, задержали более 600 человек, сообщает пресс-служба МВД РФ. Такие же данные на 17:45 приводят и “ОВД-Инфо”.

Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской державы “глубинный народ” начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна — и рано или поздно ваш карточный домик посыплется.

— olexander scherba (@olex_scherba) August 3, 2019

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