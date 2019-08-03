Посол Украины в Австрии обратился к Суркову в связи с разгоном протестов в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Протесты в российской столице показывают, что “карточный домик” Кремля рано или поздно упадет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter посла Украины в Австрии Александра Щербы.
Глава украинской дипломатической миссии в Австрийской республике обратился к помощнику президента РФ Владислава Суркова.
“Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской державы „глубинный народ“ начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна — и рано или поздно ваш карточный домик посыплется” , - указывается в тексте его сообщения.
Добавим, что в центре Москвы на митинге в поддержку кандидатов, которые выдвигались в Мосгордуму, задержали более 600 человек, сообщает пресс-служба МВД РФ. Такие же данные на 17:45 приводят и “ОВД-Инфо”.
Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской державы “глубинный народ” начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна — и рано или поздно ваш карточный домик посыплется.— olexander scherba (@olex_scherba) August 3, 2019