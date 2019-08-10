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Анонимный телеграм-канал выложил данные задержанных на московских акциях протеста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Телеграм канал “Товарищ майор” в пятницу, 9 августа, изложил файл с личными данными задержанных во время акций оппозиции 27 июля и 3 августа в Москве. Об этом сообщает УНН опираясь на информацию российского издания Медиазона и русской службы DW.

Всего в файле около трех тысяч имен, их паспортные данные и, во многих случаях, адреса. Кроме участников акции и просто случайных прохожих, задержанных Росгвардией, в списке есть и журналисты, освещавшие протесты, в частности это сотрудники Медиазоны, Meduza, МБХ Медиа и Дождя. Эти СМИ принято считать или оппозиционными, или такими, которые занимаются независимой журналистикой.

“Обязательно сохрани, чтобы в будущем по каждому из списка пройтись подробно”, — прокомментировал список автор канала “Товарищ майор”.

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Между тем российское издание Meduza установило, что файл был создан 27 июля, а последний раз редактировалось 9 августа. В поле “компания” сказано: “ГУ МВД России по г. Москве”.

Позже публикация в телеграмм-канале исчезла, а вместо этого появилось следующий сообщение:

“Ну спасибо ... большое! Из-за поста (российского блогера — ред) Усачева и... (участников — ред) из (неформальной платформы политических активистов) Протестной Москвы телеграм потер наш пост с базой. Либеральная цензура во всей красе”, — написал автор анонимного канала.

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Следует отметить, что список был выложен накануне согласованной с московскими властями акции протеста 10 августа на проспекте Сахарова. Следственный комитет РФ предупредил тех, кто после согласованной акции направится на несогласованную “так называемую мирную прогулку”, которые ждут “правовые последствия вплоть до уголовной ответственности”.

“Привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем”, — предупреждает СК.

Согласованный митинг должен пройти с 14 до 16 часов, согласованное число участников — 100 тысяч человек.

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Напомним, в минувшую субботу, 3 августа, стало известно о задержании в ходе акции 828 человек. Также появлялась информация о госпитализации 5 человек в результате противостояний протестующих с сотрудниками Росгвардии. А в субботу к этому, 27 июля, было задержано 1388 человек.

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