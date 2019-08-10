Анонимный телеграм-канал выложил данные задержанных на московских акциях протеста

КИЕВ. 10 августа. УНН. Телеграм канал “Товарищ майор” в пятницу, 9 августа, изложил файл с личными данными задержанных во время акций оппозиции 27 июля и 3 августа в Москве. Об этом сообщает УНН опираясь на информацию российского издания Медиазона и русской службы DW.