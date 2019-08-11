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У містах РФ під час акцій протесту затримали 352 людей

У містах РФ під час акцій протесту затримали 352 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У містах Російської Федерації протягом акцій протесту силовики затримали 352 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на портал ОВД-Инфо, що відстежує кількість затримань.

Так, згідно з інформацією порталу, 79 протестувальників був затриманий у Санкт-Петербурзі, 13 — у Ростові-на-Дону і по 2 затриманих — у Брянську та Сиктивкарі. Найбільша кількість затриманих спостерігається в Москві, там силовики затримали 256 учасників акцій протесту.

Раніше повідомлялось про 225 затриманих в Москві.

Як повідомляв УНН, після мітингу напали на ЛГБТ-активісток.

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Нагадаємо, у Москві на проспекті Сахарова о 14:00 10 серпня розпочався узгоджений мітинг з вимогою звільнити політичних в’язнів і допустити до виборів незалежних кандидатів в Московську міську думу та інші органи влади. Після мітингу розпочалися “гуляння” Москвою, під час яких колишні участники узгодженого мітингу ходили столицею великими групами та викрикували політичні лозунги. Поліція РФ почала затримувати тих, хто гуляє Москвою.

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Напередодні узгодженого мітингу в Москві, анонімний телеграм-канал під назвою “Товарищ Майор” виклав дані затриманих на московських акціях протесту.

Нагадаємо, у минулу суботу, 3 серпня, стало відомо про затримання в ході акції 828 осіб. Також з’являлася інформація про госпіталізацію 5 осіб в результаті протистоянь протестувальників зі співробітниками Росгвардіі. А в суботу до цього, 27 липня, було затримано 1388 осіб.

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