В городах РФ во время акций протеста задержали 352 человек

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 8700 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 103867 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 132601 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142069 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128916 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129619 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131120 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153270 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Актуальное
В городах РФ во время акций протеста задержали 352 человек

В городах РФ во время акций протеста задержали 352 человек

Киев  •  УНН

 • 12727 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В городах Российской Федерации в течение акций протеста силовики задержали 352 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал ОВД-Инфо, отслеживающий количество задержаний.

Так, согласно информации портала, 79 протестующих был задержан в Санкт-Петербурге, тринадцатый Ростове-на-Дону и по 2 задержанных — в Брянске и Сыктывкаре. Наибольшее количество задержанных наблюдается в Москве, там силовики задержали 256 участников акций протеста.

Ранее сообщалось о 225 задержанных в Москве.

Как сообщал УНН, после митинга напали на ЛГБТ-активисток.

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Напомним, в Москве на проспекте Сахарова в 14:00 10 августа начался согласованный митинг с требованием освободить политических заключенных и допустить к выборам независимых кандидатов в Московскую городскую думу и другие органы власти. После митинга начались “гуляния” Москвой, во время которых бывшие участники согласованного митинга ходили по столице большими группами и выкрикивали политические лозунги. Полиция РФ начала задерживать тех, кто гуляет Москвой.

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Накануне согласованного митинга в Москве, анонимный телеграмм канал под названием “Товарищ Майор” изложил данные задержанных на московских акциях протеста.

Напомним, в минувшую субботу, 3 августа, стало известно о задержании в ходе акции 828 человек. Также появлялась информация о госпитализации 5 человек в результате противостояний протестующих с сотрудниками Росгвардии. А в субботу к этому, 27 июля, был задержан 1388 человек.

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