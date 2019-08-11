В городах РФ во время акций протеста задержали 352 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В городах Российской Федерации в течение акций протеста силовики задержали 352 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал ОВД-Инфо, отслеживающий количество задержаний.
Так, согласно информации портала, 79 протестующих был задержан в Санкт-Петербурге, тринадцатый Ростове-на-Дону и по 2 задержанных — в Брянске и Сыктывкаре. Наибольшее количество задержанных наблюдается в Москве, там силовики задержали 256 участников акций протеста.
Ранее сообщалось о 225 задержанных в Москве.
Как сообщал УНН, после митинга напали на ЛГБТ-активисток.
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Напомним, в Москве на проспекте Сахарова в 14:00 10 августа начался согласованный митинг с требованием освободить политических заключенных и допустить к выборам независимых кандидатов в Московскую городскую думу и другие органы власти. После митинга начались “гуляния” Москвой, во время которых бывшие участники согласованного митинга ходили по столице большими группами и выкрикивали политические лозунги. Полиция РФ начала задерживать тех, кто гуляет Москвой.
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Накануне согласованного митинга в Москве, анонимный телеграмм канал под названием “Товарищ Майор” изложил данные задержанных на московских акциях протеста.
Напомним, в минувшую субботу, 3 августа, стало известно о задержании в ходе акции 828 человек. Также появлялась информация о госпитализации 5 человек в результате противостояний протестующих с сотрудниками Росгвардии. А в субботу к этому, 27 июля, был задержан 1388 человек.
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