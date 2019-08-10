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У центрі Москви після мітинга затримано більше 200 осіб

У центрі Москви після мітинга затримано більше 200 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Співробітники російської поліції затримали 229 осіб з числа тих, хто гуляв по центру Москви після закінчення узгодженного з владою столиці РФ мітингу. Про це повідомляє УНН спираючись на інформацію ОВД-Инфо та російського видання Meduza.

Зазначається, що основні затримання проходили біля метро Китай-Город, на Чистопрудному бульварі і на вулиці Маросейка. МВС РФ офіційно повідомило про 136 затриманих.

Як повідомляв УНН, після мітингу напали на ЛГБТ-активісток.

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Нагадаємо, у Москві на проспекті Сахарова о 14:00 10 серпня розпочався узгоджений мітинг з вимогою звільнити політичних в’язнів і допустити до виборів незалежних кандидатів в Московську міську думу та інші органи влади. Після мітингу розпочалися “гуляння” Москвою, під час яких колишні участники узгодженого мітингу ходили Москвою великими групами та викрикували політичні лозунги. Поліція РФ почала затримувати тих, хто гуляє російською столицею.

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Напередодні узгодженого мітингу в Москві, анонімний телеграм-канал під назвою “Товарищ Майор” виклав дані затриманих на московських акціях протесту.

Нагадаємо, у минулу суботу, 3 серпня, стало відомо про затримання в ході акції 828 осіб. Також з’являлася інформація про госпіталізацію 5 осіб в результаті протистоянь протестувальників зі співробітниками Росгвардіі. А в суботу до цього, 27 липня, було затримано 1388 осіб.

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